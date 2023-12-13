СНГ планирует направить наблюдателей на выборы в Азербайджане, Белоруссии и России

Как сообщил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, к настоящему времени соответствующее письменное приглашение получили только от Баку

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств планирует направить своих наблюдателей на президентские выборы в Азербайджане и России, а также на парламентские и местные выборы в Белоруссии в феврале 2024 года. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Да, обязательно. Следующий год - год выборов в ведущих государствах нашего Содружества. Первые выборы будут, мы уже получили приглашение, 9 февраля в Азербайджане, президентские выборы. Потом парламентские выборы в Белоруссии. И в марте президентские выборы в Российской Федерации", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран - участниц Содружества.

Лебедев отметил, что Исполком СНГ "уже готовится к наблюдению за этими выборами". "Мы получили приглашение сформировать миссию СНГ и направить для наблюдения на эти выборы", - подчеркнул он.

Генсек Содружества уточнил, что к настоящему времени письменное приглашение направить миссию наблюдателей получено только от Баку. "Устно нам сказали об этом, но письменно мы получили пока только от Азербайджана. Они первыми проводят выборы", - добавил Лебедев.