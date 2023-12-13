Умер один из основателей Республики Армения Бабкен Араркцян

Ему было 79 лет

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший спикер армянского парламента (1991-1998), член комитета "Карабах" Бабкен Араркцян умер в возрасте 79 лет после длительной болезни. Об этом сообщил ТАСС друг Араркцяна, член правления партии первого президента Армении Левона Тер-Петросяна "Армянский национальный конгресс" Арам Манукян.

"Бабкен Араркцян скончался из-за болезни", - сказал он.

Аракцян родился в 1944 году в Ереване. Окончил Московский государственный университет. По специальности математик, кандидат наук, доцент. В 1988 стал членом комитета "Карабах", который после распада СССР формировал первую власть в уже независимой Армении.