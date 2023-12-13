Армия Израиля сообщила, что за прошедший день нанесла удары по 250 целям в Газе

Военные рассказали, что в течение дня им удалось пресечь в районе Эш-Шуджаия попытку палестинских радикалов запустить ракеты в сторону израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские военные атаковали за прошедшие сутки более 250 целей в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы Армии обороны Израиля продолжают наносить точные удары по террористическим целям и инфраструктуре по всему сектору Газа, за последний день были нанесены удары по более чем 250 террористическим целям", - говорится в сообщении.

Военные, в частности, сообщили, что в течение дня им удалось пресечь в районе Эш-Шуджаия попытку палестинских радикалов запустить ракеты в сторону израильской территории. Удар по этой пусковой установке и находившемуся там отряду радикалов нанесли ВВС Израиля, отметили в пресс-службе.