На юго-западе Нигерии вооруженная банда похитила двух корейцев

В результате этого нападения погибли шесть человек

НАЙРОБИ, 13 декабря. /ТАСС/. Двое граждан Южной Кореи, работающих в строительной компании Daewoo E&C Nigeria Limited, похищены членами банды в штате Ривер на юго-западе Нигерии, шесть человек погибли в результате этого нападения. Об этом сообщила газета Vanguard.

Боевики убили четверых военнослужащих, сопровождавших автоколонну, и двоих водителей, а также похитили двоих рабочих из Республики Корея, отмечает издание со ссылкой на источник. Вооруженные силы начали операции по поиску бандитов и освобождению похищенных.