Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству

Скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата парламента Японии отклонила проект резолюции о недоверии правительству, которую ранее внесла ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия на фоне громкого скандала о нарушениях при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Подозрения в нарушении правил отчетности до недавнего времени касались в основном крупнейшей фракции в ЛДП, которую при жизни возглавлял премьер Синдзо Абэ. В этой группе, в которую входят около 100 депутатов, по данным агентства Kyodo, несколько десятков влиятельных политиков за последние пять лет получили в пользование не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Обвинения были сказаны и в адрес фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

На фоне скандала Кисида, по сведениям источников местных СМИ, планирует снять всех членов фракции Абэ с министерских постов, а также постов замминистров, в общей сложности девять человек. Шестеро парламентских вице-министров получат право решать, уходить ли им в отставку. Еще три представителя фракции Абэ могут потерять места в руководящем составе ЛДП. Отставки министров могут пройти уже 14 декабря.

Вместе с тем во вторник выяснилось, что нарушения были и во фракции "Котикай", пост руководителя которой 7 декабря из-за скандала покинул Кисида. Она, как предполагается, занижала в отчетах суммы собранных пожертвований и, по сведениям источников телеканала "Нихон тэрэби", несколько лет назад не задекларировала от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.), полученных при продаже билетов на платные вечера и приемы.

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей - в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала NHK, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партий вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.