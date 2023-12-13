Минздрав сектора Газа заявил, что ЦАХАЛ удерживает врачей больницы Камаля Адвана

Израильские военные также задержали пациентов и перемещенных лиц и увезли их в неизвестном направлении

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские военные задержали всех мужчин из числа медицинских сотрудников, пациентов и перемещенных лиц в больнице имени Камаля Адвана на севере Газы и увезли их в неизвестном направлении. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Израильские оккупационные силы задержали всех мужчин из числа медицинского персонала, раненых, больных и перемещенных лиц и увезли их в неизвестном направлении", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Согласно информации Минздрава, после того, как несколько задержанных были освобождены, находящиеся в городе израильские военные вытеснили их обратно на территорию больницы, которую израильские силы продолжают обстреливать. "Они продолжают осаждать больницу, обстреливают ее внутреннюю территорию, препятствуя передвижению находящихся там людей и лишая их воды, еды и электричества", - отметили в ведомстве, сообщив также, что в результате обстрелов "пять медицинских сотрудников и перемещенных лиц получили ранения".