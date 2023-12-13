Генсек СНГ назвал ложью разговоры о скорой ликвидации организации

Содружество Независимых Государств продолжает существовать и совершенствует свою деятельность, отметил Сергей Лебедев

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств продолжает существовать и совершенствует свою деятельность, все разговоры о его скорой ликвидации являются ложью. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Содружество Независимых Государств продолжает существовать, совершенствует свою деятельность. И поэтому все разговоры о том, что Содружество Независимых Государств [находится] чуть ли не на грани развала, исчезновения, и о том, что проблемы, существующие в СНГ, они скоро приведут к ликвидации этого интеграционного объединения, - это ложь, это все выдумки", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран - участниц Содружества.

При этом генсек подчеркнул, что в руководстве СНГ "проблем не скрывают". "Эти проблемы [на заседаниях постпредов и органов СНГ] обсуждаются в довольно откровенной атмосфере. Но, самое главное, они обсуждаются с общей целью найти пути решения этих проблем, постараться их решить. И мы очень надеемся, что эти решения будут найдены", - отметил Лебедев.