В Литве предложили ограничить въезд и усилить разведку в целях госбезопасности

Иммиграция, прежде всего из Белоруссии, приобрела такой характер, что становится угрозой, считает директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис

ВИЛЬНЮС, 13 декабря. /ТАСС/. Иммиграция в Литву, прежде всего из Белоруссии, приобрела такой характер, что становится угрозой национальной безопасности, поэтому надо ее ограничить или усилить разведку. Об этом агентству BNS заявил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис.

"Мы находимся у критической черты. Только из Белоруссии в год Литва принимает около 17 тыс. человек. Установить, кто из них может нести угрозу Литве, из-за возросшего объема работы становится проблематично, - сказал он. - Необходимы решения, которыми могут стать ограничение иммиграции или усиление контрразведывательной деятельности".

Среди принимаемых Литвой граждан Белоруссии преобладают две категории: представители белорусской оппозиции и гастарбайтеры, приглашаемые литовскими работодателями в рамках отведенных квот.

Госбезопасность опасается увеличение принятых Литвой белорусов до формирования крупной диаспоры, которая может существовать в относительно закрытом формате и будет трудно контролируемой.