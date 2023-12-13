В США заявили о намерении обновить свои долгосрочные климатические стратегии с Китаем

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри пригласил другие стороны присоединиться к инициативе

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай намерены обновить свои долгосрочные стратегии в области борьбы с изменением климата. Об этом сообщил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"Сегодня я хотел бы объявить, что Соединенные Штаты и Китай, основываясь на многочисленных инициативах, которые изложены в решениях Глобального подведения итогов, намерены обновить наши долгосрочные стратегии и приглашаем другие стороны присоединиться к нам", - сказал он, выступая на заключительном пленарном заседании 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.