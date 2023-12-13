Глава КГБ заявил, что Западу не удалось добиться своих целей в отношении Белоруссии

Иван Тертель отметил, что "за последние три года ничего не поменялось в плане целей нашего противника"

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Западу не удалось реализовать свои планы в отношении Белоруссии, его противостояние с республикой перешло в более скрытую фазу. Об этом заявил журналистам председатель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Иван Тертель.

"В настоящее время тех целей, которые они [Запад] пытались добиться в кратчайшие сроки, им достичь не удалось", - цитирует главу КГБ агентство БелТА.

По словам Тертеля, "за последние три года ничего не поменялось в плане целей нашего противника". "Просто это противостояние перешло в более скрытую фазу. Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Беларуси, зашел в тупик. Они это признают", - сказал глава белорусского КГБ.