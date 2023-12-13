Президент Польши привел к присяге правительство Дональда Туска

Анджей Дуда выразил готовность к сотрудничеству с новым кабмином, заверив, что между ним и премьером "нет разногласий" по распределению полномочий

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров. Трансляция церемонии велась в социальных сетях администрации президента Республики Польша (РП).

После приведения к присяге Туска церемонию прошли члены его правительства. Президент Анджей Дуда в ходе своего выступления выразил готовность к сотрудничеству с новым кабмином, заверив, что между ним и премьером "нет разногласий" по распределению полномочий. Дуда подчеркнул важность поддержания связей с союзниками по НАТО и проинформировал о заседании Совета национальной безопасности РП в новом составе 20 декабря.

Всего в состав кабинета Туска вошли 26 министров, восемь министерских кресел заняли женщины. Министром иностранных дел стал Радослав Сикорский, который возглавлял внешнеполитическое ведомство в предыдущем правительстве Туска. Председатель "Польской крестьянской партии" Владислав Косиняк-Камыш получил портфель министра обороны и стал одним из двух вице-премьеров республики.

Во главе министерства культуры встал правнук знаменитого польского писателя Генрика Сенкевича, Бартоломей Сенкевич, который ранее занимал пост главы МВД Польши и координировал спецслужбы в коалиционном правительстве "Гражданской платформы" и "Польской крестьянской партии" в 2013-2014 годах.

12 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов бывшая правящая партия "Право и Справедливость" получила в Сейме 194 места, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) - 157, движение "Третий путь" - 65, "Левые" - 26, ультраправое объединение "Конфедерация" - 18. Партия Туска "Гражданская коалиция" (ГК), "Третий путь" и "Левые" оформили парламентское большинство, подписав коалиционное соглашение. Получивший первым право сформировать правительство экс-премьер от партии "Право и Справедливость" Матеуш Моравецкий не получил вотум доверия для своего кабмина в ходе голосования в Сейме 11 декабря.