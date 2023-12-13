Орбан: ЕС совершит ошибку, если начнет переговоры с Украиной о вступлении в сообщество

Премьер-министр Венгрии считает, что если ЕС хочет направить "геостратегический сигнал Украине", то это можно сделать другим путем, воздержавшись от ее приема в сообщество, потому что она к этому не готова

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если начнет сейчас переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. В интервью журналу Mandiner он заявил, что Украина не готова к тому, чтобы присоединиться к ЕС, и появление этой страны в составе союза может его просто разрушить.

"Европейский союз вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить. Даже если 26 человек хотят этого, а мы единственные, кто против этого", - сказал глава правительства по поводу рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении и намерении лидеров стран ЕС обсудить этот вопрос 14-15 декабря на встрече в Брюсселе. Орбан предлагает не включать это предложение в повестку дня саммита.

По его словам, "на самом деле Украина находится не в том состоянии, чтобы ЕС мог начать с ней переговоры о вступлении, но из-за войны, скажем так, по геостратегическим, политическим причинам, все равно предлагают начать с ней переговоры". "Думаю, что это ошибка", - подчеркнул Орбан.

Он напомнил, что присоединение к Евросоюзу - "это процесс, который имеет четко сформулированные правила и условия". "Если эти требования соблюдены, то можно принять решение о приеме кого-либо на основе предоставленных результатов. ЕС хочет покончить с этой практикой, поскольку считает, что это геостратегический вопрос", - сказал премьер, добавив, что подобные действия "разрушают Европейский союз".

Орбан считает, что если ЕС хочет направить "геостратегический сигнал Украине", то это можно сделать другим путем, воздержавшись от ее приема в сообщество, потому что она к этому просто не готова. "В качестве возможного решения вы могли бы представить ей соглашение о стратегическом партнерстве", - заявил премьер-министр.