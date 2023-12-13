Белорусские сенаторы одобрили денонсацию нескольких договоров по борьбе с коррупцией

В заключении комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту комиссии нижней палаты белорусского парламента отмечалось, что это связано с процедурой выхода республики из состава ГРЕКО

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о денонсации нескольких международных договоров в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документ, который 22 ноября в одном чтении был принят депутатами Палаты представителей и теперь поступит на подпись президенту страны, предполагает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, дополнительного протокола к ней, Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года. Также планируется прекратить действие соглашения между Белоруссией и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и членов инспекционных групп.

В заключении комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту комиссии нижней палаты белорусского парламента отмечалось, что денонсация конвенций связана с процедурой выхода Белоруссии из состава ГРЕКО. Прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов представителей членов ГРЕКО аннулирует обязательства по предоставлению им благоприятных условий для работы на территории Белоруссии.

"Денонсация указанных конвенций и прекращение действия соглашения полностью соответствуют нормам этих международных договоров и общим нормам международного права, которые отражены в Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года", - указали в пресс-службе Совета Республики.