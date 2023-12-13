Польские перевозчики решили вновь блокировать КПП на границе с Украиной

Пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш заявила, что "организатор забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую поляки хотят начать с 18 декабря"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска "Ягодин - Дорохуск" на границе Польши с Украиной, который возобновил работу накануне, могут снова заблокировать. Об этом в эфире телеканала "Общественное" сообщила пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

По ее словам, "организатор забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую поляки хотят начать с 18 декабря". "Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Мы видим эти риски, но работаем дальше", - сказала Черныш.

По ее словам, деблокированный КПП "Ягодин - Дорохуск" пока работает не на полную мощность. Сейчас проезда через границу с польской стороны ожидают около 700 грузовиков. За сутки волынские таможенники оформили на въезд на Украину 450 грузовиков, на выезд - 300, указала представитель таможни.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

Согласно данным Минэкономики Украины, потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%, экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%.