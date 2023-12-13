Дипломат Филиппин считает, что напряженность в районе ЮКМ может привести к мировой войне

Переговоры по деэскалации ситуации, которые прошли между лидерами двух стран в Сан-Франциско, не увенчались успехом, сказал Хосе Мануэль Ромуальдес

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Напряженность между Китаем и Филиппинами в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ) может привести к мировой войне. Такое мнение высказал посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес.

"Если что-нибудь произойдет в нашем регионе, это будет похоже на начало другой войны, мировой войны", - сказал он в интервью изданию Nikkei Asia. Посол добавил, что ЮКМ может стать горячей точкой региона и конфликт в его акватории может начаться "в любой момент". Он призвал страны мира отреагировать на действия Китая в акватории ЮКМ, "продемонстрировав силу". Ромуальдес привел в пример операции по совместному патрулированию региона, которые ВМС Филиппин проводили совместно с силами США.

По мнению посла, переговоры по деэскалации ситуации, которые прошли между лидерами двух стран на полях недавнего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, не увенчались успехом. Он назвал позицию председателя КНР Си Цзиньпина "уклончивой".

Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря применила водометы против филиппинских кораблей и судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо. Китайские власти выразили решительный протест и сделали серьезное представление Филиппинам в связи с инцидентом в спорной акватории ЮКМ, заявила 11 декабря официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Она уточнила, что Пекин возлагает ответственность за произошедшее на Филиппины.