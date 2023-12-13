Лидеры ЕС на саммите заявят о необходимости ускорить передачу Украине ракет

Как заявил испанский государственный секретарь по делам Евросоюза Паскуаль Наварро Риос, в ходе встречи европейские лидеры обсудят, среди прочего, украинский конфликт, расширение сообщества, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы безопасности и обороны

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Евросоюза на встрече 14-15 декабря, как ожидается, заявят о необходимости ускорить передачу Украине ракет и боеприпасов, а также поставить больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил испанский государственный секретарь по делам ЕС Паскуаль Наварро Риос, выступая в Европарламенте. Королевство является председателем в Совете Евросоюза до конца года.

По словам дипломата, в ходе встречи европейские лидеры обсудят, среди прочего, конфликт на Украине, расширение сообщества, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы безопасности и обороны. "Украина остается одним из главных приоритетов Европейского совета, - заверил Наварро Риос. - Важно, чтобы мы подтвердили нашу непоколебимую решимость продолжать оказывать финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько необходимо".

Госсекретарь добавил, что главы государств и правительств ЕС рассмотрят "насущные военные и оборонные потребности Украины и подчеркнут важность постоянной и устойчивой военной поддержки" Киева. "Они, вероятно, подчеркнут острую необходимость ускорить доставку ракет и боеприпасов Украине и поставить больше систем ПВО", - добавил дипломат.

"В контексте глобальной нестабильности, стратегической конкуренции и угроз безопасности мы должны продолжать укреплять нашу оборонную готовность, инвестиции и потенциал, - сказал Наварро Риос. - Европейский совет продолжит обсуждение принятия дальнейших решительных мер, которые необходимы, чтобы сделать оборону ЕС более сильной и дееспособной".