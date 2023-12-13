СМИ: хуситы попытались нанести ракетный удар по судну, но промахнулись

Как сообщил телеканал Al Hadath, речь идет об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Ракеты, выпущенные йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", не попали по судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

"Ракеты, выпущенные из подконтрольного хуситам района в Йемене, не попали по судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива", - приводит канал слова неназванного американского чиновника.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива примерно в 90 км к западу от порта Ходейда в Йемене произошел инцидент, связанный с безопасностью судоходства. Подробностей случившегося центр не привел.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока он не прекратит операцию в палестинском анклаве.

В ночь на 12 декабря UKMTO проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на нем произошло возгорание, члены экипажа не пострадали. Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар противокорабельной ракетой по танкеру Strinda, который направлялся в Израиль.