Венгрия не будет увязывать выплату причитающихся ей средств ЕС и помощь Украине

Премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Венгрия выполнила все условия ЕС и должна получить средства, которые ей причитаются из европейских фондов восстановления и сплочения

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Венгрия не намерена увязывать предоставление причитающихся ей средств из бюджета и фондов Евросоюза с оказанием финансовой помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.

"Правительство готово заключать финансовые сделки по финансовым вопросам, но не готово заключать стратегические или политические сделки по финансовым вопросам", - сказал он по поводу появившихся предположений, что Венгрия может согласиться с внесением поправок в бюджет ЕС, чтобы тот мог предоставить Украине в следующие четыре года €50 млрд. Будапешт возражает против этого, указывая, что прежде Киев должен отчитаться за использование тех средств, которые ему были ранее предоставлены Евросоюзом.

Орбан также отметил, что Венгрия выполнила все условия ЕС и должна получить средства, которые ей причитаются из европейских фондов восстановления и сплочения. Брюссель по-прежнему удерживает выплаты Будапешту на несколько миллиардов долларов, добиваясь от него изменений в таких областях, как верховенство права и борьба с коррупцией.