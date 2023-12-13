СМИ: новым генсеком кабмина Японии может стать бывший глава МИД Хаяси

Сейчас он возглавляет фракцию Фумио Кисиды в Либерально-демократической партии, сообщила газета Yomiuri

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси может стать новым генеральным секретарем кабинета министров страны. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Хаяси был главой МИД с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года. Сейчас он возглавляет фракцию Фумио Кисиды в Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Отмечается, что премьер Японии намерен 14 декабря провести несколько перестановок в правительстве и руководящем составе ЛДП. В общей сложности со своих постов, как ожидается, будут сняты четыре министра по причине скандала со сбором политических пожертвований с нарушением финансовой отчетности,

Громкий скандал с откатами, как в японской прессе называют получение доходов от сбора политических пожертвований без соответствующего оформления в отчетах, разгорелся в последние недели и стал одной из причин снижения рейтингов правительства до рекордно низких значений. Фракции правящей Либерально-демократической партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Расследование ведется в отношении пяти основных фракций в ЛДП, однако до сих пор под подозрения попали лишь члены фракции покойного экс-премьера Синдзо Абэ и бывшего генсека партии Тосихиро Никаи. В связи с этим источники местных СМИ сообщали, что Кисида может снять с постов не только министров из фракции Абэ, но и других чиновников более низкого уровня - госминистров и парламентских заместителей министров, а также представителей руководящего состава правящей ЛДП. В общей сложности эти правительственные должности занимают 15 членов фракции Абэ, еще трое занимают руководящие посты в партии.

Отстранение всех представителей фракции Абэ грозит ее существованию, что, в свою очередь, может сказаться на внутрипартийных позициях самого Кисиды, поскольку эта группа депутатов - самая крупная в ЛДП, и планы премьера вызывают сопротивление с ее стороны. Фракция Абэ объединяет 99 депутатов, которые имеют более четверти всех мест в парламенте, которыми располагает ЛДП.

Вместе с тем скандал продолжает разрастаться. Телеканал NHK во вторник сообщил со ссылкой на источники, что доходы от пожертвований занижала в отчетах и фракция, которую с 2012 года до недавнего времени возглавлял премьер Фумио Кисида.