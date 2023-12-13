В Киевской области пытаются решить проблему со связью с помощью Starlink

Власти региона также обратились к мобильным операторам, чтобы они расширили зоны покрытия своих сетей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Киевской области пытаются наладить альтернативную сотовую связь в регионе после масштабного сбоя в работе одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине - "Киевстара". Соответствующая информация опубликована в Facebook Киевской обладминистрации.

"Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за проблем у "Киевстара". В частности, речь идет о 10 селах с населением 3 тыс. человек. Оперативно организуем точки доступа к сети: передаем терминалы Starlink и осуществляем подключение Wi-Fi там, где есть фиксированный интернет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что власти региона обратились к мобильным операторам, чтобы они расширили зоны покрытия своих сетей. "Продолжаем усиливать систему оповещения. Районы и общины должны принять все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги. Соответствующую задачу получили и полиция, и спасатели, которые будут извещать людей через громкоговорители", - отметили в администрации.

Сбои в работе "Киевстара"

Отключение сети "Киевстара" после 08:00 мск во вторник привело к многочисленным проблемам в работе и мобильной связи, и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах.

В "Киевстаре" сообщили, что причиной сбоя стала мощная хакерская атака. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту случившегося. В среду президент "Киевстара" Александр Комаров не смог назвать точные сроки восстановления работы сервисов.

Сеть компании охватывает все регионы страны и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.