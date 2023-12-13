Орбан не считает краткую беседу с Зеленским в Буэнос-Айресе полноценной встречей

Премьер-министр Венгрии отметил, что она была небесполезной

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает свою недавнюю беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским полноценной встречей, но отмечает, что она была небесполезной. В интервью журналу Mandiner глава правительства сообщил, что им удалось обменяться мнениями по ряду вопросов, когда они находились в Буйнос-Айресе на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.

"Я бы не назвал это встречей, но президенту Украины было что мне сказать. Мы воспользовались возможностью и обменялись несколькими словами друг с другом", - отметил Орбан.

После той встречи, состоявшейся в Буэнос-Айресе 10 декабря, пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сообщил ТАСС, что на ней был, в частности, затронут вопрос о приеме Украины в Евросоюз. Орбан тогда отметил, что страны - члены ЕС постоянно обсуждают эту тему, уточнил Хаваши.

Венгерские СМИ опубликовали 20-секундную видеозапись, сделанную в зале для почетных гостей парламента Аргентины, где состоялась беседа Орбана с Зеленским. На ней видно, что премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог, но не слышно, о чем они говорят.

Комментируя эту видеозапись, интернет-издание Origo высказало предположение, что Зеленский отправился на другой конец света только ради того, чтобы попытаться убедить Орбана в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС. Премьер-министр Венгрии предложил не включать в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе, который пройдет 14-15 декабря, вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении, поскольку она к этому не готова.