Белорусская сторона сообщила об участии в расследовании теракта на БАМе

Как сообщил председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель, по российскому законодательству белорусу грозит наказание вплоть до пожизненного

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Минск принимает участие в расследовании уголовного дела о подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.

"Мы тоже принимаем в этом участие и разбираемся в ситуации с учетом того, что это наш гражданин. Отдельные моменты, чтобы не навредить следствию, раскрыть не могу. Но хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление", - приводит слова главы КГБ агентство БелТА.

Тертель уточнил, что по российскому законодательству белорусу грозит наказание вплоть до пожизненного. "А в нашем случае речь идет о смертной казни. Это особо тяжкие преступления, хочу предупредить наших граждан, что ни одно из них не остается нераскрытым", - предупредил он.