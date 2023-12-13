Орбан заявил, что Венгрия не будет выходить из ЕС и "захватит Брюссель"

По словам венгерского премьер-министра, Будапешт хотел бы добиться изменений в Евросоюзе

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Венгрия не намерена выходить из Евросоюза, но хотела бы добиться в нем изменений, и для этого ей нужно "захватить Брюссель". В таких выражениях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан описал свои планы реформирования ЕС в интервью журналу Mandiner.

Отвечая на вопрос, выйдет ли Венгрия из Евросоюза, он заявил: "Не выйдет, а войдет. Войдите туда! Мой план - не уйти, а захватить Брюссель".

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что рассчитывает на изменения в руководстве ЕС по итогам выборов в Европарламент, которые должны состояться в июне 2024 года. Будапешт придает им большое значение и надеется, что они позволят укрепить позиции правых партий в Европе.