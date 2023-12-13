Армения приветствовала решение ЕС о расширении миссии на границе с Азербайджаном

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что этот шаг станет средством повышения стабильности армяно-азербайджанской границы

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении приветствует решение Евросоюза о расширении гражданской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном. Об этом в Ереване на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкна заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мое правительство высоко приветствует решение министров иностранных дел Евросоюза расширить миссию. Я подтвердил позицию правительства Армении о том, что правительство Армении готово углублять отношения с Евросоюзом настолько, насколько Евросоюз считает это возможным", - отметил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение довести число наблюдателей ЕС в Армении с 138 до 209 человек. По словам еврочиновника, расширение миссии станет средством повышения стабильности армяно-азербайджанской границы.