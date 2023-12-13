В ФРГ начался суд над бывшим сотрудником разведки, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ

По данным агентстваDPA, запланировано проведение 51 слушания до 17 июля 2024 года

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Карстеном Л., задержанным в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посредником Артуром Е. начался в Высшем суде Берлина. В начале сентября 2023 года прокуратура Германии предъявила им обвинения в государственной измене.

Всего, как пишет агентство DPA, запланировано проведение 51 слушания до 17 июля 2024 года. Из-за большого количества секретной информации заседания могут проходить частично в закрытом режиме. Применяются самые строгие меры безопасности. В зал суда запрещено проносить мобильные телефоны и ноутбуки, также не разрешается носить наручные часы или ювелирные украшения, такие как перстни или медальоны. Кроме того, запрещено пользоваться собственными перьевыми или шариковыми ручками. По решению суда, ручки для записей будут предоставлены на месте.

Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По версии следствия, он был знаком с независимым бизнесменом Артуром Е. с мая 2021 года. Последний, в свою очередь, связан с предпринимателем, который, как считают в прокуратуре ФРГ, контактировал с российской спецслужбой. На встрече в середине сентября 2022 года три вышеупомянутых лица согласились предоставить российской стороне конфиденциальную информацию, утверждали в прокуратуре ФРГ.

Карстен Л., как указали в прокуратуре ФРГ, предоставил в общей сложности девять документов из внутренних систем обработки данных Федеральной разведывательной службы Германии, касающихся проекта по сбору технической информации. Во время встречи в Москве в сентябре 2022 года, как заявили в прокуратуре, сотрудник российской спецслужбы передал Артуру Е. список вопросов, представляющих особый интерес. Для ответа Карстен Л. снова предоставил информацию из архивов Федеральной разведывательной службы. Артур Е. направил ответы российской стороне в рамках встречи в октябре 2022 года, резюмировали в прокуратуре.

Российская сторона, как утверждали в прокуратуре Германии, заплатила обвиняемым €450 тыс. за их услуги. Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. "перехватить и передать точные данные GPS" о HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили украинским вооруженным силам. Карстен Л. работал в аналитическом отделе БНД. Подозреваемый имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с германской разведкой делились другие западные спецслужбы. Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По версии Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем "доставил их в Россию".