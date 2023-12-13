Норвегия выделит $90,1 млн на производство боеприпасов для Украины

Еще $273 млн направят на поддержание школ и системы здравоохранения

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Норвегии выделит 3 млрд крон ($273 млн) на поддержание школ и системы здравоохранения, а также 1 млрд крон ($90,1 млн) для "укрепления потенциала оборонной промышленности по производству большего количества боеприпасов и ракет". Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии после встречи в Осло президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Йонасом Гар Стёре.

"Мы находимся в тесном диалоге с Украиной о том, в чем страна нуждается больше всего, и вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы предоставить необходимую помощь", - отметил норвежский премьер.

В феврале Стортинг (норвежский парламент) достиг широкого политического соглашения по пятилетней программе поддержки Украины размером 75 млрд крон ($6,82 млрд). 135 млн крон ($12,27 млн) будет выделено "на бюджетную поддержку украинской государственной администрации, чтобы дать ей возможность предоставлять жизненно важные услуги, такие как образование, здравоохранение и выплата пенсий". Кроме того, в начале следующего года Норвегия выделит Украине 3 млрд крон на бюджетную поддержку через Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины при Всемирном банке.

335 млн крон ($30,46 млн) пойдут на дополнительное оборудования ПВО, 1 млрд крон ($90,1 млн) будет выделен на укрепление потенциала оборонной промышленности по производству большего количества боеприпасов и ракет.

137 млн крон ($12,46 млн) будут направлены на поддержку усилий ООН по обеспечению населения Украины продовольствием, теплыми вещами и другими предметами первой необходимости в зимний период. "Это финансирование осуществляется в дополнение к взносам, уже объявленным в 2023 году", - пояснила канцелярия.