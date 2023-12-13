Словакия поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что на предстоящем саммите Евросоюза будет комплексно рассматриваться перспектива расширения членской базы сообщества

БРАТИСЛАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Словакия на предстоящем саммите Евросоюза поддержит начало переговоров о вступлении в сообщество Украины. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Словакия поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС несмотря на то, что Киев к этому шагу не готов", - сказал Фицо, слова которого привел телеканал Markíza.

Он напомнил, что против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС ранее высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На предстоящем саммите ЕС, как проинформировал Фицо, будет комплексно рассматриваться перспектива расширения членской базы сообщества. Речь пойдет о вступлении в него государств западной части Балканского полуострова. В четверг словацкий премьер в Брюсселе встретится также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.