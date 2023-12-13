Премьер Испании надеется на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС до конца года

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес выразил надежду на то, что ЕС примет решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в состав сообщества до завершения председательства королевства в Совете ЕС 31 декабря 2023 года.

"Пришло время Евросоюзу открыть свои двери и интегрировать в свои ряды Украину, Молдавию и страны Западных Балкан, - отметил премьер, выступая в Европарламенте. - Я начал в июле председательство Испании поездкой в Киев, и я надеюсь завершить его началом переговоров о вступлении этой страны [в ЕС]".

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая полагает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки сообщила, что Венгрия считает, что решение о переговорах по членству Украины в сообществе должно быть принято не ранее июня.