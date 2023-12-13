Индия отвергла заявление ОИС по решению Верховного суда о статусе Джамму и Кашмира

Организации исламского сотрудничества ранее призвала отменить все меры, касающиеся статуса союзной территории

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Индия отвергла заявление Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая выразила обеспокоенность решением индийского Верховного суда по союзной территории Джамму и Кашмир и призвала отменить все меры, касающиеся ее статуса. Об этом заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Индия отвергает заявление, опубликованное генеральным секретариатом Организации исламского сотрудничества по поводу решения Верховного суда Индии. Оно является несодержательным и злонамеренным", - сказал он.

По словам Багчи, "подобные заявления только подрывают авторитет ОИС". "ОИС действует по указке последовательного нарушителя прав человека и нераскаявшегося спонсора трансграничного терроризма, что выставляет ее деятельность в еще более сомнительном свете", - указал индийский дипломат.

Ранее генеральный секретариат ОИС опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором выражена обеспокоенность в связи с вердиктом Верховного суда Индии, подтвердившим отмену статьи 370 конституции страны. Эта статья наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. ОИС "призвала отменить все незаконные и односторонние меры, принятые с 5 августа 2019 года, направленные на изменение международно признанного спорного статуса территории" Джамму и Кашмира.

Об упразднении статуса

В 2019 году правительство Индии объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Была отменена статья 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.

При этом правительство сохранило за Джамму и Кашмиром право иметь свой законодательный орган - ассамблею, тогда как Ладакх стал союзной территорией без законодательного органа.

До поправок в Конституцию Индии Джамму и Кашмир обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением документов, касающихся обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Джамму и Кашмир имел свой флаг, несколько других преимуществ.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годы происходили индо-пакистанские войны. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.