Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным, если это будет отвечать интересам Венгрии

Премьер-министр Венгрии сообщил, что в случае необходимости продолжит контакты с российским лидером без оглядки на мнение руководства Евросоюза

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам венгерского народа и поможет добиться прекращения конфликта на Украине. Глава правительства заявил в интервью журналу Mandiner, что в случае необходимости продолжит контакты с российским лидером без оглядки на мнение руководства Евросоюза.

Отвечая на вопрос, возможна ли новая встреча с Путиным, Орбан сказал, что пойдет на это, "если того потребуют интересы венгерской нации". Он дал понять, что это не будет зависеть от мнения Брюсселя. "Запад не желает встречаться с российским президентом из-за своего высокомерия, но политика - это реальность и результаты", - подчеркнул премьер.

"Если нет каких-то особых препятствий, то мы всегда должны встречаться, мы всегда должны вести переговоры", - добавил Орбан. Он отметил, что переговоры - единственный способ добиться прекращения украинского конфликта.

Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что намерено сохранить открытыми каналы связи с Россией, в том числе для того, чтобы продолжить поиск путей урегулирования ситуации на Украине. Эта тема находилась в центре внимания на последней встрече Путина и Орбана, которая состоялась 17 октября в Пекине во время международного форума "Один пояс - один путь".