Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте о мощи Европы завершилось громким лаем

Лай транслировался через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

"Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе", - сказала фон дер Ляйен, завершая выступление об итогах председательства Испании в Совете ЕС. После ее слов из динамиков донесся громкий и продолжительный собачий лай, который через несколько секунд тишины заглушил смех евродепутатов.

После чего слушания возобновились.