Премьер Испании призвал ЕС выступить против гибели тысяч детей в Газе

Педро Санчес считает, что Евросоюз должен сформировать единую позицию по событиям на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес считает, что Евросоюз должен сформировать единую позицию по событиям на Ближнем Востоке и выступить против гибели в секторе Газа мирных жителей, в том числе тысяч детей.

Премьер выступил в Европарламенте, где подвел итоги председательства королевства в Совете ЕС, которое завершается 31 декабря 2023 года. По его словам, "с той же ясностью и единством", с которыми ЕС отреагировал на конфликт на Украине, он должен озвучить свою позицию о событиях в Израиле и Палестине. "Если мы хотим, чтобы мир уважал нас как последовательного геополитического игрока, если мы хотим, чтобы наши граждане гордились нашими действиями, <...> мы должны говорить громко, ясно и в один голос", - отметил Санчес, добавив, что Евросоюз должен осудить атаки радикального движения ХАМАС на Израиль и потребовать незамедлительного освобождения заложников.

"Мы должны без сомнения признать право Израиля на самооборону", - подчеркнул премьер. Тем не менее он призвал ЕС "с той же убежденностью и теми же ценностями" выступить против "гибели невинных гражданских лиц в Газе, включая тысячи детей".