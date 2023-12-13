Оппозиция в Индии потребовала объяснений от главы МВД после инцидента в парламенте

В зал заседаний проникли двое неизвестных и распылили цветной газ

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные индийские партии потребовали у спикера Народной (нижней) палаты парламента страны (Лок Сабхи) после инцидента в зале заседаний, когда туда проникли двое неизвестных и распылили цветной газ, вызвать на заседание главу МВД Амита Шаха и объяснить произошедшее. Об этом заявил президент оппозиционного Индийского национального конгресса Малликарджун Кхарге.

По его словам, после инцидента с нарушением безопасности в парламенте нужно прервать обсуждения по повестке заседания. "Мы просим прервать заседание. Пусть министр внутренних дел придет и сообщит более подробную информацию о произошедшем", - сказал Кхарге.

Его однопартиец депутат Шаши Тхарур отметил, в свою очередь, что сегодняшний инцидент в зале заседаний ставит под сомнение безопасность всего здания парламента. "Люди пронесли дымовые пистолеты, что свидетельствует о серьезном нарушении безопасности. Они не только стреляли из пистолетов, но и выкрикивали какие-то лозунги, которые некоторые из нас не расслышали. Новое здание, по-видимому, не очень хорошо оборудовано с точки зрения безопасности по сравнению со старым зданием", - сказал Тхарур.

Новое здание парламента страны, в котором проходят теперь заседания и парламентские мероприятия, было торжественно открыто в мае. Оно заменило старое здание, которое было построено еще во времена британского колониального господства. Оба здания находятся рядом друг с другом в центре Нью-Дели.

В среду заседание Народной палаты Индии было прервано двумя мужчинами, которые проникли в зал из галереи для посетителей. Один из нарушителей стал прыгать по столам и скамейкам, на которых сидят депутаты, второй в это время начал распылять дым желтого цвета. Они были схвачены охранниками, а также несколькими депутатами. Члены палаты спешно покинули здание. Никто не пострадал.