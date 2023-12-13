13 декабря, 11:06
Военная операция на Украине

Орбан убежден, что Украина не сможет победить Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Михаил Метцель/ ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии отметил, что ЕС загнал себя в ловушку

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, и западные страны ей в этом не помогут. Как заявил глава венгерского правительства в интервью журналу Mandiner, тот, кто думает иначе, просто находится в "плену иллюзий".

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Отвечая на вопрос, когда может закончиться украинский конфликт, Орбан констатировал, что "все больше людей говорят, что Украина не одержит победу на поле боя". Премьер подчеркнул, что согласен с этим мнением и "сам говорил об этом с самого начала". "Давайте не будем обманывать себя, что украинцы смогут выиграть эту войну при нашей поддержке", - сказал Орбан.

Он считает, что Европейский союз "оказался в ловушке", поскольку начал оказывать Украине военную помощь, рассчитывая на ее успехи на фронте и не имея никакого запасного варианта действий. "И не было никакого плана Б, только этот план победы, который провалился", - пояснил премьер. Орбан посетовал, что лидеры ЕС по-прежнему не желают признавать свои ошибки и продолжают снабжать Украину вооружениями, хотя конца военному конфликту не видно. 

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