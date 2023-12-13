Ассоциация судей обвинила премьера Молдавии во вмешательстве в правосудие

Дорина Речана призвали вернуться в рамки закона

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Ассоциация судей Молдавии обвинила премьер-министра республики Дорина Речана в грубом вмешательстве в правосудие после его критики в адрес коллегии, которая вынесла оправдательный приговор в отношении оппозиционной партии "Шанс".

"Выступление премьер-министра Речана, в котором упомянуты судьи Екатерина Паланчук, Вероника Негру, а также Инна Дутка в контексте решения Апелляционной палаты, представляет собой грубое нарушение принципа разделения власти в государстве и независимости судей", - говорится в опубликованном на сайте ассоциации заявлении. Премьера призвали вернуться в рамки закона. Также ассоциация намерена проинформировать международное сообщество о ситуации в Молдавии в области демократических норм.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, нарушив Кодекс о выборах, распорядилась аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" накануне дня тишины перед выборами 5 ноября. Представивший это решение Речан обвинил партию в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы для силового захвата власти в Молдавии. Партии не дали возможность оспорить это решение в суде до выборов, однако 12 декабря решение комиссии по ЧС признала незаконным Апелляционная палата Кишинева. Сегодня на заседании правительства Речан подверг жесткой критике это решение и пригрозил судьям, перечислив их поименно.

Оппозиция считает, что за этими действиями стоит проевропейская Партия действия и солидарности, которая теряет популярность среди избирателей. С лета 2022 года в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, а также гонениях на оппозицию.