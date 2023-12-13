Суд в Пакистане повторно предъявил обвинения Имрану Хану в нарушении закона о гостайне

Экс-глава пакистанского правительства свою вину не признал

ИСЛАМАБАД, 13 декабря. /ТАСС/. Пакистанский суд повторно предъявил обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает газета The News International.

Обвинения вынесены на публичном заседании специального суда по нарушению закона о гостайне, проходившем в тюрьме "Адиала" в городе Равалпинди. Подсудимые свою вину не признали.

Впервые обвинения в этом преступлении были предъявлены Хану и Куреши в октябре на закрытом заседании специального суда в тюрьме "Адиала", в ходе которого состоялся допрос свидетелей со стороны обвинения. Однако в ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над бывшими премьер-министром и главой МИД на тюремной территории незаконным и ошибочным. В связи с этим состоявшееся судебное разбирательство было отменено, и специальный суд его возобновил с повторным вынесением обвинений фигурантам в ходе открытого процесса, на который допускаются представители общественности и журналисты. Правительство Пакистана при этом настояло на продолжении суда в тюрьме "Адиала" по соображениям безопасности.

Признанным судом виновными в нарушении закона о гостайне грозит, по словам юристов, минимальное наказание в 14 лет тюремного заключения или "даже смертная казнь".

По данным Федерального агентства расследований, Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, "использовав дипломатический шифр МИД в политических целях", "раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".