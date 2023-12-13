Глава внешнеполитического ведомства Тайваня уйдет в отставку после выборов 2024 года

Джозеф У считает, что занимает этот пост в течение "очень долгого срока"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе), который занимал этот пост в течение шести лет, уйдет в отставку после выборов главы администрации острова 13 января 2024 года. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

Джозеф У пояснил, что уйдет в отставку независимо от того, победит его партия или проиграет. Он считает, что занимает этот пост в течение "очень долгого срока", отметив, что предметом его особой гордости после многих лет работы стало то огромное внимание, которое международное сообщество сейчас уделяет острову, несмотря на то, что число союзников Тайваня "довольно невелико". Глава ведомства призвал власти острова и дальше "развивать дружбу и партнерство с крупнейшими демократическими странами", а также поддерживать как оставшиеся связи, так и найти новых друзей.

The Wall Street Journal отмечает, что за то время, пока Джозеф У находился на своем посту, число стран, признающих независимость Тайваня, сократилось с 20 до 13.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.