В Швейцарии заявили, что следят за дискуссиями о возможности конфискации активов РФ

Федеральный совет поручил министерству экономики и МИД проанализировать соответствующие документы Евросоюза после их публикации

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Швейцария продолжает внимательно следить за дискуссиями в мире о судьбе подпавших под санкции российских активов. Федеральный совет (правительство) поручил министерству экономики и МИД проанализировать соответствующие документы Евросоюза после их публикации, говорится в сообщении швейцарского правительства, опубликованном на его сайте.

"Федеральный совет продолжает внимательно следить за дискуссиями на международном уровне о судьбе российских активов, подпавших под санкции, и, в частности, за законодательными изменениями в Европейском союзе", - отметили в Берне.

В частности, совет принял к сведению политическое соглашение, достигнутое в ЕС относительно проекта директивы, касающейся определения уголовных преступлений и санкций, применимых в случае нарушения ограничительных мер Евросоюза, а также проекта директивы о конфискации активов. Правительство Швейцарии подчеркнуло, что "тексты этих директив еще не опубликованы и что их официальное принятие еще впереди". Оно напомнило, что законодательство страны "допускает уголовное преследование и наказание виновных в нарушении международных санкций".

Как только тексты двух директив будут опубликованы, правительство "определит необходимые действия со стороны Швейцарии". Берн стремится обеспечить, чтобы "различные текущие дискуссии" были ориентированы на решения, соответствующие внутреннему правовому порядку Швейцарии, международному праву и целям ее внешней политики.

Ранее Государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил, что страна заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд).

Не входящая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, объявленные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.