Словацкий премьер обвинил оппозицию в желании пресечь выплаты стране из фондов ЕС

Роберт Фицо отметил, что в этом случае имеет место предательство экономических интересов республики

БРАТИСЛАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии, лидер партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо обвинил руководителей либеральной оппозиции в желании добиться остановки выплат стране из фондов Евросоюза. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Они [оппозиционные политики-либералы] посещают представителей Еврокомиссии, Европарламента и требуют остановить выплаты для Словакии из европейских фондов. Одно дело - классическая дуэль между властью и оппозицией, но совершенно другое дело - это наносить ущерб Словакии", - заявил Фицо членам комитета по европейским делам Национального совета (парламента) Словакии. По его словам, имеет место предательство экономических интересов республики.

Средства из фондов ЕС используются в Словакии главным образом для реализации масштабных экономических проектов, включая строительство скоростных автомагистралей и железных дорог. Лидеры либеральных партий, потерявших в стране власть по итогам сентябрьских парламентских выборов, отвергли обвинения Фицо. Они в свою очередь заявляют, что действующее правительство стремится ликвидировать правовое государство и попирает основополагающие демократические принципы.

Либеральная оппозиция с 7 декабря проводит в Словакии антиправительственные митинги. Во вторник они прошли в Братиславе, городах Нитра (западная часть страны), Жилина (северо-запад Словакии), Банска-Бистрица (Центральная Словакия) и Кошице (Восточная Словакия). Согласно словацким СМИ, в них приняли участие тысячи граждан.