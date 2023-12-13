В Белоруссии заявили, что Запад попытается дискредитировать выборы в 2024-2025 годах

Глава КГБ Иван Тертель полагает, что основные события по дискредитации и дестабилизации обстановки развернутся в 2025 году во время выборов президента

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Запад будет стараться дискредитировать выборы в парламент Белоруссии и местные советы в 2024 году, а также дестабилизировать обстановку в стране в период президентской кампании 2025 года. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"Выборы 2024 года - это важное событие в жизни нашей страны, но Запад оценивает этот период как невысокий шанс для изменения ситуации в Беларуси. Поэтому 2024 год станет временем обкатки технологий для давления на нашу страну и изменения строя. Основной упор будет делаться на дискредитации выборов", - сказал глава КГБ, слова которого приводит агентство БелТА.

По данным Тертеля, около 350 так называемых независимых наблюдателей в Грузии, Литве, Польше и некоторых других государствах готовят "за деньги спецслужб, которые отмываются через фонды - чешские, американские и другие". "Все это деньги спецслужб, которые выделяются на переворот в нашей стране", - сказал он.

Глава КГБ полагает, что основные события по дискредитации и дестабилизации обстановки развернутся в 2025 году во время выборов президента. "В настоящее время американцы - ЦРУ, Госдеп проводят соответствующую работу. Мы знаем пофамильно сотрудников ЦРУ, которые работают под дипломатическим прикрытием в посольствах Вильнюса, Варшавы, некоторых других государств", - сказал Тертель. "Есть много сочувствующих граждан Литвы, Польши, Америки. Поэтому мы знаем, что происходит, в том числе на седьмом этаже Госдепа. В 2025 году будет нелегко, мы об этом знаем. Но мы к этому готовы. Все будет спокойно", - заявил глава белорусского КГБ.

Первый в истории Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года, по результатам планируется избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. Президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.