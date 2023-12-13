ЛАГ осудила решение Израиля конфисковать палестинские земли в Восточном Иерусалиме

Официальный представитель Лиги арабских государств Джамаль Рушди назвал "решение оккупационных властей конфисковать палестинские земли" в Сильване "вопиющим нарушением международного права"

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает решение Израиля конфисковать палестинские земли в районе Сильван в Восточном Иерусалиме с целью строительства канатной дороги. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении Джамаля Рушди - официального представителя генсека ЛАГ.

"Конфискация земли и перемещение жителей из Восточного Иерусалима представляют собой систематический план по иудаизации Иерусалима, который реализует Израиль, пользуясь мировой обеспокоенностью своими преступлениями в секторе Газа", - подчеркнул пресс-секретарь. Он назвал "решение оккупационных властей конфисковать палестинские земли" в Сильване "вопиющим нарушением международного права".

С осуждением этого решения Израиля также выступили несколько арабских стран, в том числе Иордания и Катар. Так, МИД эмирата призвал Совет Безопасности ООН обязать Израиль "прекратить меры, направленные на изменение исторического и правового статуса Иерусалима".

На прошлой неделе МИД Палестины призвал международное сообщество, в том числе США, срочно вмешаться, чтобы воспрепятствовать реализации одобренного правительством Израиля плана по строительству почти 1,8 тыс. единиц поселенческого жилья в Восточном Иерусалиме. МИД подчеркнул, что "такой план нацелен на подрыв Израилем возможности создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме".