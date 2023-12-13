В РКИК ООН заявили, что итоговый документ COP28 станет "началом конца" ископаемого топлива

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата Саймон Стил отметил, что теперь всем правительствам и компаниям необходимо без промедления воплотить обещания в реальные экономические результаты

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) станет "началом конца" ископаемого топлива. Об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) Саймон Стил.

"Хотя мы не перевернули страницу эры ископаемого топлива в Дубае, этот результат станет началом конца. <...> Теперь всем правительствам и компаниям необходимо без промедления воплотить эти обещания в реальные экономические результаты", - сказал он, выступая на заключительном пленарном заседании.

В среду Конференция сторон - руководящий орган РКИК - приняла документ о результатах первого глобального подведения итогов, который посвящен анализу прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ не содержит положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Вместо этого в ключевой раздел соглашения, где перечислены меры по сокращению выбросов, вошли пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива в энергетических системах".