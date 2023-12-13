Белорусские сенаторы одобрили законопроект о награждении президента

Также инициатива предусматривает наделение Всебелорусского народного собрания и его президиума правом возбуждения ходатайства о награждении государственными наградами

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект об изменении закона "О государственных наградах Республики Беларусь", определяющий, в частности, порядок награждения президента страны. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ, который ранее был принят депутатами Палаты представителей и теперь поступит на подпись президенту, предполагает, что награждение главы государства будет осуществляться по решению Всебелорусского народного собрания (ВНС). Также законопроект предусматривает наделение ВНС и его президиума правом возбуждения ходатайства о награждении государственными наградами.

Кроме того, уточняется порядок награждения Орденом матери. Предполагается, что награждаться им могут женщины, не просто родившие и (или) воспитавшие пять и более детей, но также "обладающие высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси". При этом планируется установить запрет на представление к награждению Орденом матери женщин, ранее имевших судимость и неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности.

Также законопроектом в целях повышения авторитета деятельности белорусских журналистов и других работников средств массовой информации предусмотрено учреждение почетного звания "Заслуженный работник средств массовой информации Республики Беларусь".