Экс-депутата парламента Таиланда приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбление монархии

Ракчанок Сринок признали виновной в совершении противоправных действий в июле - августе 2022 года

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего депутата от оппозиционной в Таиланде партии "Движение вперед" Ракчанок Сринок к шести годам тюремного заключения за оскорбление монархии. Об этом сообщила газета The Nation.

Как отмечает издание, подсудимая была признана виновной в совершении противоправных действий в июле - августе 2022 года по статье 112 Уголовного кодекса об оскорблении короля и членов его семьи, а также из-за нарушения закона о компьютерных преступлениях.

Верховный суд Таиланда в сентябре пожизненно запретил бывшему депутату парламента Пханнике Ванит баллотироваться на выборах и занимать политические должности из-за демонстрации неуважения к монархии. Ванит в 2019 году была избрана депутатом от оппозиционной партии "Будущее вперед", которая впоследствии была распущена и переформатирована в "Движение вперед". Суд признал экс-депутата виновной в распространении в социальных сетях фотографий, нарушающих этические нормы и демонстрирующих неуважение к институту монархии.

Король в Таиланде является самой почитаемой фигурой, а сама королевская семья пользуется большим уважением. Специальная статья в Уголовном кодексе защищает ее членов от любых выпадов, клеветы и оскорблений и предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения на срок до 15 лет.