Путин и Лукашенко могут согласовать дату Высшего госсовета СГ в начале 2024 года

Государственный секретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев отметил, что среди основных направлений союзного строительства указаны и задачи, входящие в сферу министерств юстиции

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут согласовать дату проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) в начале 2024 года. Об этом в ходе состоявшегося в Минске заседания объединенной коллегии министерств юстиции Белоруссии и России сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Мы полагаем, что в начале следующего года президенты согласуют дату проведения Высшего госсовета, и тогда мы и предлагаем главам государств к утверждению этот новый базовый фундаментальный документ", - сказал он, говоря об одобренном в конце ноября на заседании Совета министров СГ проекте декрета ВГС об основных направлениях реализации положений Союзного договора на 2024-2026 годы.

Мезенцев отметил, что среди основных направлений союзного строительства указаны и задачи, входящие в сферу министерств юстиции. В их числе гармонизация законодательства об исполнительном производстве, оказание правовой помощи по гражданским, хозяйственным делам в электронном виде, разработка и подписание соглашения о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран.

"Правовой фундамент Союзного государства формируется на протяжении более чем двух десятилетий и включает в себя почти 1,4 тыс. нормативных правовых актов Союзного государства. Этот процесс затрагивает все сферы жизнедеятельности, включая экономику, социальную сферу, науку, оборону, погранбезопасность и ряд других сфер. Сегодня мы приступили к работе по инвентаризации союзной нормативно-правовой базы", - сообщил госсекретарь. В рамках этой работы планируется "оценить эффективность актов, по части из них подать предложения по их отмене или совершенствованию, повысить качество нормотворческой деятельности органов Союзного государства".

Мезенцев напомнил о том, что "успешно заработал и последние пять месяцев доказывает свою эффективность Межгосударственный центр управления рисками Таможенного комитета Союзного государства", недавно подписано постановление о создании Наднационального налогового комитета. "Также хочу сказать, что вполне успешно продвигаемся по созданию ряда новых наднациональных органов, которые не потребуют или практически не потребуют затрат союзного бюджета, но повысят нашу эффективность", - сказал госсекретарь.

"И один из вопросов, которые я хочу на объединенной коллегии министерств юстиции обозначить, это вопрос управления имуществом и собственностью Союзного государства. <...> В этом году очень четко и по-своему жестко Александр Григорьевич Лукашенко как председатель Высшего государственного совета Союзного государства поставил особую задачу: добиться представления на Высшем госсовете современного режима управления собственностью, учета и ведения реестра", - сказал Мезенцев, призвав министерства юстиции присоединиться к работе по этой теме.