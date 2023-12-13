Белорусские сенаторы одобрили законопроект о безвизовых поездках с Никарагуа

Граждане двух государств смогут въезжать, пребывать, выезжать и следовать транзитом без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней с даты въезда

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации межправсоглашения с Никарагуа о безвизовых поездках. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее был принят депутатами Палаты представителей и теперь поступит на подпись президенту страны, предполагает, что граждане государства одной стороны соглашения могут въезжать, пребывать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность их пребывания на территории чужого государства не должна превышать 90 дней в течение календарного года.

Граждане, которые планируют находиться на территории другого государства свыше 90 дней, до въезда должны получить визы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства принимающей стороны в порядке, предусмотренном национальным законодательством.

Соглашение вступит в силу через 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

В настоящее время в рамках заключенных ранее соглашений туристы из Никарагуа могут находиться на белорусской территории без виз до 30 суток, а белорусские туристы в латиноамериканской республике - не более 90 дней.