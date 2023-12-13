Армия Израиля заявила о задержании на Западном берегу 17 подозреваемых в терроризме

Семь из них связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 17 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Семь из них связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции действовали ночью на всей территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) и задержали 17 разыскиваемых лиц, подозреваемых в терроризме, семь из которых связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

В армии добавили, что крупная операция проходит сейчас в лагере беженцев в Дженине, она продолжается уже более 30 часов. В ходе нее израильские силовики обыскали более 400 зданий, нашли и изъяли порядка 30 единиц оружия, боеприпасы и военное снаряжение, сообщили военные. Кроме того, в ходе рейда обнаружено и уничтожено шесть цехов по изготовлению взрывных устройств, несколько шахт подземных туннелей и четыре наблюдательных поста.

Во время операции в Дженине пострадали четверо израильских военнослужащих, получивших осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь, после чего они были госпитализированы, добавили в армейской пресс-службе.