Европарламент поддержал начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

Евродепутаты также призвали начать аналогичные переговоры с Боснией и Герцеговиной

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза (ЕС), в которой призвали лидеров сообщества на саммите в Брюсселе 14-15 декабря поддержать начало переговоров о принятии Украины и Молдавии. Трансляция пленарной сессии, проходящей в Страсбурге, велась на сайте парламента.

"Европарламент призывает Совет ЕС на саммите 14 и 15 декабря 2023 года <...> принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией", - говорится в тексте резолюции.

Также евродепутаты призвали начать аналогичные переговоры с Боснией и Герцеговиной. Параллельно они выступили за предоставление официального статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии, но с условием, что "для этого будут приняты определенные меры". Отдельно они "приветствуют готовность правительства Армении сблизиться с ЕС" и просят ЕК "рассмотреть возможность выхода за рамки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в двусторонних отношениях" для Еревана.

В целом же парламентарии просят лидеров стран ЕС "определить переговорные рамки" для всех стран-кандидатов, чтобы ускорить переговорный процесс. Одним из ключевых критериев, который необходимо выполнить желающим влиться в содружество, является приведение своей внешней политики и политики в сфере безопасности в соответствие с политикой ЕС. Также обязательным условием рассмотрения заявок является следование санкционной политике Евросоюза в отношении России. По мнению авторов резолюции, расширение ЕС является "стратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание", а также средством продвижения демократии на всем континенте.