Парламент Грузии одобрил запрет юрлицам финансировать политические партии

По данным голосования, за инициативу высказались 80 депутатов при кворуме в 76 голосов, против никто не проголосовал

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии поддержали в первом чтении законопроект, по которому юридическим лицам запрещено выделять пожертвования в пользу политических партий. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

По данным голосования, за инициативу высказались 80 депутатов при кворуме в 76 голосов, против не проголосовал никто.

Согласно законопроекту, инициированному правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", юридические лица будут подвергаться штрафу в двойном размере от той суммы, которую выделят на пожертвования партиям. По словам авторов документа, это ограничение является частью плана борьбы с олигархами, принятие которого является одной из рекомендаций ЕС для получения Грузией статуса кандидата в члены союза.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих системный подход к деолигархизации в соответствии с заключением Венецианской комиссии. Правительство Грузии на заседании 27 ноября утвердило план по борьбе с олигархами, который планируется представить для согласования Евросоюзу.

Ранее Венецианская комиссия опубликовала заключение, выступив за системный подход в борьбе с олигархами в Грузии вместо принятия соответствующего законопроекта, о котором шла речь в 12 рекомендациях (приоритетах) Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата. Комиссия, в частности, призвала власти республики усилить борьбу с коррупцией, сделать прозрачными госзакупки, усилить плюрализм в СМИ, улучшить политику борьбы с отмыванием денег, усилить механизмы контроля финансирования политических партий и предвыборных кампаний. Позицию Венецианской комиссии поддержал и Евросоюз.