Глава КГБ заявил о готовности Белоруссии решать острые вопросы с соседними странами ЕС

Иван Тертель отметил, что Минск пока не получил ответной реакции на свои предложения

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белоруссия настроена на диалог и установление добрососедских отношений с Польшей и другими странами ЕС, но пока не получила ответной реакции на свои предложения. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель.

"Мы готовы обсуждать самые острые вопросы. Это воля главы государства. Это касается, кстати, и Прибалтики. Я считаю, что шанс перевернуть страницу и начать с чистого листа есть. Мы к этому готовы", - цитирует главу спецслужбы агентство БелТА.

Тертель констатировал, что "сейчас отношения с Польшей находятся в беспрецедентно низкой точке". "Их практически нет. Но надо сказать, что это не по нашей вине. Мы не вводили санкции против Польши, не закрывали пункты пропуска", - сказал глава ведомства. Наоборот, по его словам, "глава государства давал поручения правительству об установлении хороших, добрососедских отношений, а также обсуждению проблемных вопросов без предварительных условий". "К сожалению, ответной реакции не было", - уточнил председатель КГБ.

По его словам, после смены правительства Польши среди белорусской оппозиции в Варшаве наблюдаются "серьезные полупанические настроения". "Они были очень серьезно связаны с политической силой, которая ушла в прошлое. Там были серьезные финансовые злоупотребления. Сейчас идет попытка найти людей, которые могли бы повлиять на позицию новых польских властей", - сказал Тертель. "Для беглых самое страшное - установление нормальных отношений между нашими государствами. Это самое болезненное для них", - добавил председатель белорусского КГБ.